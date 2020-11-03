64 жителя Тульской области подключены к ИВЛ из-за коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

На сегодняшний день в Тульской области развёрнуто 1603 койки для приема коронавирусных больных. Об это сообщил глава регионального минздрава.

Так на амбулаторном лечении находятся 1080 человек, свыше 500 из них находятся на кислородной поддержке, 64 – на аппаратах ИВЛ. К тому же свыше 4 000 человек с «ковидом» проходят лечение на дому, порядок обеспечения их бесплатными лекарствами уже определен.

Так, к приему заболевших уже готов палатно-боксированный корпус Детской областной больницы. Также, идут переговоры с Минобороны на предмет перепрофилирования санатория «Слободка» в инфекционный госпиталь. Он включает в себя 180 мест для приема пациентов.