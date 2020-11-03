Почти 7,5 тысяч людей заболели ОРВИ за прошедшую неделю Фото: Алексей ФОКИН

За прошедшую неделю в Тульской области было зарегистрировано 7438 случаев ОРВИ. Однако, ситуация по заболеваемости остается ниже порога на 17%.

При этом, за ту же неделю случаев заболевания коронавирусом на 31% больше, чем в период с 19 по 25 октября. Среднесуточный прирост заразившихся составил 0,84%, пока что ситуация находится ниже уровня по стране. Отметим, что чистыми остались Арсеньевский и Тепло-Огаревский районы.

На данный момент в регионе тестирование прошли 347 000 человек, а самих тестирований сделано свыше 396 000 исследований.