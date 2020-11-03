СК «Согласие» шестой год подряд застраховала Тульский Кремль за счет благотворительных средств

Страхование Кремля – исторического сердца и символа Тулы – огромная честь и ответственность для филиала компании.

Тульский региональный филиал «Согласия» перезаключил на новый срок 3 договора страхования объектов недвижимости историко-архитектурного ансамбля Тульского Кремля. Договоры страхования заключены сроком на 1 год, имущество застраховано по полному пакету рисков.

Страховой защитой обеспечены кремлевские стены, башни и торговые ряды (XVI века), Музейно-выставочный комплекс и восстановленная колокольня Успенского собора, полностью разрушенная в 20-х годах прошлого века.

Общая страховая сумма объектов страхования превысила 553 млн. рублей.

Как и в предыдущие годы, на страхование не было потрачено ни рубля бюджетных средств и средств внебюджетных фондов: страховая премия была уплачена за Страхователей представителем ООО «СК «Согласие» по Договорам пожертвования. Инвестиции в страховую защиту Кремля за 6 лет превысили 1,5 млн. рублей.

В феврале этого года Александру Скворцову присвоено почетное звание «Заслуженный экономист РФ». Государственную награду вручил ему 17 июля Губернатор Алексей Дюмин.

По словам директора Тульского регионального филиала, Заслуженного экономиста РФ Александра Скворцова, «Страхование Кремля – исторического сердца и символа Тулы – огромная честь и ответственность для филиала, мы признательны за многолетнее доверие. Особенно это актуально сейчас – спустя месяц после торжественного празднования 500-летия возведения Кремля, отмечавшегося согласно Указу Президента В.В.Путина. И ставшая уже доброй традицией страховая защита Кремля за счет благотворительных средств – это наш скромный вклад в реализацию Указа Президента».

Помимо многолетней страховой защиты Тульского кремля СК «Согласие» вносит вклад в благоустройство его территории: за последние годы силами и на средства сотрудников филиала были закуплены саженцы и высажены дубовая и еловая аллеи.

Большой вклад филиала в реализацию общественно значимых социальных проектов и участие в благотворительной деятельности был отмечен Губернатором Тульской области А. Г. Дюминым.