В тульских аптеках наблюдается дефицит лекарств от коронавируса и ОРВИ Фото: Алексей ФОКИН

Для Тульской области выделили средства на покупку лекарств для пациентов, проходящих лечение от коронавируса в домашних условиях. Однако сейчас, до поступления бюджета, в тульских аптеках наблюдается явный дефицит лекарственных средств, о чем сообщили 2 ноября на оперативном заседании штаба по коронавирусу.

Связано с растущим спросом некоторые аптеки находятся в дефицитном состоянии. Ситуация такова, что со складов медикаменты поступают вовремя, а вот фармакомпании иногда не успевают сделать поставку в срок. На данное сейчас в 83 аптеках имеется трехнедельный запас необходимых препаратов для лечения коронавируса, а всего на неделю - в 157 . Помимо всего этого в 45 аптеках не хватает антибиотиков и противовирусных препаратов.

Губернатор региона отметил, что необходимо обеспечить достаточный запас лекарств и не допустить роста цен на них.