40 жителей Тульской области сделали уколы от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

40 жителей Тульской области уже сделали себе антикоронавирусную вакцину. Об этом сообщили на оперативном собрании регионального оперштаба.

Пока что никаких негативных реакций ми побочных действий у 40 первых смельчаков не наблюдается. Напомним, что такие «уколы от короны» поступили в Тульскую область еще в сентябре месяце, тогда же привились от «ковида» всего 22 человека.

Вакцинация прошла без реакций и негативных последствий. В следующем месяце в регион поступят еще 1200 доз препарата.