Пожилые туляки плохо соблюдают введенную самоизоляцию Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 2 ноября, в Туле прошло оперативное совещание по эпидобстановке в регионе. Напомним, что неделей ранее в Тульской области был объявлен режим самоизоляции для людей в возрасте 65+. Однако, как заметил оперштаб по «ковиду», жители региона не прислушались к указу и продолжают плохо соблюдать введенный режим.

Однако, как пообещал на данный момент глава региона, выписывать штрафы каждому второму не будут. Пока что ограничатся по максимуму разъяснительной работой. Такое правило будет действовать именно на пожилых людей.

Напомним, что каждый житель Тульской области в возрасте от 65 лет должен соблюдать режим самоизоляции в нынешних неблагоприятных эпидемиологических реалиях. Исключение в данном правиле может составить:

обращение за экстренной помощью;

следования к месту работы;

посещение ближайшего магазина;

выгул домашних животных;

вынос мусора.