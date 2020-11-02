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Тульские школьники 6-11 классов и студенты сузов уйдут на дистанционную форму обучения

Ученики 1-5 классов пойдут в школу в привычном режиме
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тульские школьники 6-11 классов и студенты сузов уйдут на дистанционную форму обучения

Тульские школьники 6-11 классов и студенты сузов уйдут на дистанционную форму обучения

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 2 ноября, стало известно, что школьники старших классов перейдут на дистанционный формат обучения. Это озвучили на оперативном совещании регионального правительства.

С 9 ноября, окончив осенние каникулы, на «дистанционку» перейдут учащиеся 6-11 классов. Ученики с 1 по 5 класс пойдут в школу в обычном режиме. Также, на дистанционное обучение переводятся студенты техникумов и колледжей. На «дистанте» старшеклассники и студенты просидят две недели.

Помимо этого, учреждения дополнительного образования в регионе приостановят полностью свою деятельность до конца ноября. Все изменения будут внесены в Указ губернатором Тульской области в ближайшее время.

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