У тульской "тещи" стащили шляпу Фото: материалы пресс-служб

31 октября жители областной столицы активно отмечали Хэллоуин. И, видимо проникнувшись духом праздника, представив себя настоящим монстром, кто-то неизвестный решил совершить акт хулиганства и стащил у местной «тещи» шляпу.

Отметим, что «теща» - это скульптура динозавра, установленная возле здания экзотариума на улице Октябрьская. Наряжают динозавра с именем Серпентина Юрьевна ежегодно к различным праздникам, это уже стало некой доброй традицией. Так и в этот раз «тещу» нарядили в костюм ведьмы, поместив у нее на голове большую черную шляпу. Однако, видимо кто-то из прохожих либо позавидовал такому убранству, либо наоборот посчитал некрасивым и своровал ее с головы Серпентины Юрьевны. О такой пропаже сообщили посетители экзотариума, которые заметили недостающий элемент в одежде «тещи».

У тульской "тещи" стащили шляпу Фото: материалы пресс-служб

Причины этого поступка и личность «шапочного вора» пока неизвестны. Над этим работают сотрудники полиции. Напомним, что в прошлом году у тираннозавра двое школьниц украли и сожгли бутафорский именинный торт.