На матч тульского "Арсенала" с "Ротором" смогут попасть только владельцы абонементов Фото: Алексей ФОКИН

7 ноября в Туле на поле Центрального стадиона пройдет новый футбольный матч 14 тура в рамках РПЛ. За победу поборются команды тульского «Арсенала» и волгоградского «Ротора». Однако туда допустят не всех желающих. Посмотреть игру смогут только те, у кого есть клубные абонементы, об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».

Такие коррективы в посещении матча были введены в соответствие с требованиями Роспотребнадзора из-за коронавируса. Так на стадионе смогут присутствовать только 10% болельщиков из 100. При этом продажа билетов будет прекращен, а вход будет доступен только при предъявлении собственного абонемента.

Начало игры в 16:30. При себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты.