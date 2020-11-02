808 человек заболели коронавирусом в Тульской области за неделю Фото: Алексей ФОКИН

Региональный оперштаб опубликовал актуальную сводку по коронавирусу за прошедшую неделю. Так, с 27 октября по 2 ноября, коронавирусная инфекция была подтверждена у 808 человек. Диагноз поставили жителям всех районов и городских округов. Все заболевшие были своевременно изолированы. В общем количестве с начала эпидемии в Тульской области коронавирусом заболели 12 618 граждан.

Вместе с тем, за минувшую неделю COVID-19 удалось победить 527 жителям Тулы и области. Всего же с момента наблюдения от коронавируса выздоровели 10 907 жителей региона.

Однако продолжают в области продолжаются и смертельные случаи с подтвержденным коронавирусом. За минувшую неделю от коронавируса умерло 12 пациентов. Это жители Тулы, Кимовска, Киреевска, Узловой, Ефремовского района и жительница Мурманска, проходившая лечение в тульской больнице. Все пациенты были в возрасте от 35 до 86 лет, у 10 из них были хронические заболевания. Общее число умерших от «ковида» в регионе – 425 человек.