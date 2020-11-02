В тульском "Арсенале" решается судьба главного тренера Сергея Подпалого Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 2 ноября, в тульском «Арсенале» будет решена судьба главного тренера Сергея Подпалого. Напомним, что вчера появилась новость о том, что он может покинуть свой пост в связи с плохими результатами «оружейников» в матчах РПЛ.

Ранее мы писали о том, что после матча «Арсенала» с «Рубином» губернатор Тульской области остался крайне недоволен результатами команды и работы тренерского состава. Данный матч закончился очередным поражением туляков со счетом 3:1. Ранее «арсенальцы» потерпели гроское поражение в игре с командой ЦСКА, матч завершился со счетов 5:1.

Как стало известно СМИ, сейчас на должность главного тренера рассматриваются несколько кандидатов, в числе которых Дмитрий Парфенов, Вадим Евсеев и Олега Кононов, который ранее уже возглавлял «оружейников».