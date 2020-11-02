Коронавирус в Тульской области, последние новости на 2 ноября 2020: 129 заболевших и 80 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 2 ноября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 2 ноября, аз прошедшие сутки в Тульской области коронавирус был подтвержден у 129 человек. К заболевшим относятся жители Тулы и области. Отметим, что еще вчера количество заболевших было в отметке 123 человек, а темп заболеваемости стремительно увеличивается. В общем количестве в регионе коронавирус был подтвержден у 12 618 человек.

При этом, за минувшие сутки от коронавируса смогли вылечиться еще 80 жителей региона. Всего за время наблюдения с «ковидом» смогли справиться 10 907 пациентов.

Отметим, что смертей из-за коронавируса на сегодняшний день не установлено.