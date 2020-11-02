В Туле на проспекте Ленина "безумный Макс" проехал на крыше Volkswagen

видео: стоп-кадр из видео Фото: соцсети

В субботу, 31 октября, в Туле очевидцы запечатлели на камеры своих мобильных телефонов необычную манеру езды, которую прозвали «безумным Максом». Дело в том, что один водитель поделился в соцсетях роликом, где мужчина едет на крыше автомобиля Volkswagen по проспекту Ленина.

Такое нестандартное передвижение было зафиксировано на проспекте Ленина перед перекрестком с улицей Станиславского. Так, смелый пассажир сначала ехал на крыше авто без рук, однако потом все таки решил подстраховаться и уцепился за крышу иномарки.