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В Туле на проспекте Ленина "безумный Макс" проехал на крыше Volkswagen

Очевидцы поделились видео в соцсетях
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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видео: стоп-кадр из видео

видео: стоп-кадр из видео

Фото: соцсети

В субботу, 31 октября, в Туле очевидцы запечатлели на камеры своих мобильных телефонов необычную манеру езды, которую прозвали «безумным Максом». Дело в том, что один водитель поделился в соцсетях роликом, где мужчина едет на крыше автомобиля Volkswagen по проспекту Ленина.

Такое нестандартное передвижение было зафиксировано на проспекте Ленина перед перекрестком с улицей Станиславского. Так, смелый пассажир сначала ехал на крыше авто без рук, однако потом все таки решил подстраховаться и уцепился за крышу иномарки.

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