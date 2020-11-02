SMAS-лифтинг «Альтера»:поверни время вспять за 1 сеанс!

Сегодня современная аппаратная косметология все больше конкурирует с пластической хирургией.

Согласно отчету Американского общества эстетической пластической хирургии на одном из лидирующих мест среди неинвазивных аппаратных технологий находится процедура ультразвукового лифтинга на аппарате «Альтера Систем».

Руководитель «Клиники В. Н. Комаровой» Вера Комарова

В фокусе луча

Большинство омолаживающих процедур воздействуют на верхние слои кожи (коррекция морщин, устранение пигментных изменений). Гравитационные изменения (опущение тканей) невозможно устранить, воздействуя на верхние слои кожи, так как поддерживающие структуры расположены в более глубоких слоях мягких тканей. Для эффективной подтяжки кожи лица необходимо воздействовать на SMAS (поверхностный мышечно-апоневротический слой) – подкожную структуру, выполняющую функцию поддерживающего каркаса тканей лица. С возрастом коллагеновые волокна растягиваются и удлиняются, что приводит к обвисанию мягких тканей.

Ультразвук - единственный вид энергии, которую можно выборочно доставлять на различную глубину в ткань. При сфокусированном ультразвуковом луче воздействие осуществляется на заранее запрограммированной глубине, соответствующей точке фокуса луча; выше- и нижележащие ткани не повреждаются, поскольку более 90 % энергии сконцентрировано в точке фокуса луча.

Под контролем

Важная отличительная особенность аппарата «Альтера» от представленных на рынке другими производителями является функция ультразвуковой визуализации: во время процедуры врач видит глубокие слои кожи пациента на дисплее и воздействует точно на той глубине, где это необходимо.

Лифтинг сразу

Для получения заметного результата достаточно одного сеанса. Лифтинг проявляется моментально, однако он составляет лишь 20-30 % от окончательного результата. В течение последующих 3-4 месяцев лифтинговый эффект нарастает – контуры лица становятся более четкими, подтягивается «второй подбородок», исчезают брыли и грыжи верхних век, разглаживаются морщины и складки. Такие результаты сохраняются на протяжении 1,5-2 лет.

Методика «Альтера» позволяет не только добиться максимального сокращения кожи и тканей, но и эффективно уменьшить объемы в таких областях, как подбородок и шея. В результате лицо становится в буквальном смысле «стройным» и подтянутым.

Показания: опущение бровей, появление излишков кожи век, уплощение средней части щеки, углубление носогубных складок, опущение уголков губ, потеря четкости овала лица, дряблость и обвисание кожи.

Для получения заметного результата достаточно одного сеанса.

Одним из главных преимуществ процедуры является отсутствие длительного процесса реабилитации после сеанса. Небольшое визуальное покраснение на коже проходит через 2–3 часа.

Противопоказания (они общие, как и к большинству других косметологических процедур): беременность и период лактации; тяжелые формы угревой болезни на лице; наличие онкологических заболеваний; нервно-психологические заболевания; заболевания, при которых нарушен процесс регенерации кожи; металлические импланты, расположенные в области лица и шеи; инфекционные болезни; наличие зубных имплантов не является противопоказанием!!!

Безоперационный лифтинг «Альтера» – оптимальное решение для людей, которые желают молодо выглядеть, но не решаются на пластическую операцию, уже многое перепробовали в косметологии, но хотят более выраженного результата.