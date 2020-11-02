За выходные дни в Тульской области коронавирусом заболели 243 человека Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие выходные, 31 октября и 1 ноября, в Тульской области коронавирусная инфекция подтвердилась 243 жителей Тулы и области. Так, в субботу были получены данные о 120 заболевших, а в воскресенье — о 123.

Вместе с тем, было и значительное число выздоровлений, однако оно все же значительно уступает количеству заразившихся коронавирусом. Так, за выходные дни инфекцию смогли победить 167 жителей Тульской области.

Также, были и смертельные случаи. Всего за выходные в области с подтвержденным коронавирусом скончалось два человека.