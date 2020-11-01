Полицейские разыскивают темный внедорожник, устроившего ДТП на Калужском шоссе в Туле Фото: материалы пресс-служб

В субботу, 31 октября, в 23:15 по мск в Туле на Калужском шоссе в районе д. 7 произошло ДТП из-за неосторожного вождения одного автомобиля.При этом сам виновник “торжества” скрылся с места происшествия. по вине неустановленного автомобиля. Сейчас сотрудники ГИБДД разыскивают виновника аварии.

Так, по данным ГАИ, неустановленный водитель за рулем, предположительно темного внедорожника, выехал на полосу встречного направления. Из-за такого маневра, ехавший на встречу ему автомобиль «Киа Рио», которым управляла 39-летняя женщина, вынуждено съехал с дороги. В результате ДТП автоледи получила различные травмы и была госпитализирована.

Полицейские разыскивают темный внедорожник, устроившего ДТП на Калужском шоссе в Туле Фото: материалы пресс-служб

Госавтоинспекция г. Тулы ищет свидетелей и очевидцев данного происшествия! Всю имеющуюся информацию просьба сообщать по телефонам: 32-45-00 Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле, 36-12-01 группа розыска ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле или по мобильному телефону 8 (920) 777-80-02.