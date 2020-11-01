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Руководство тульского "Арсенала" ищут замену главному тренеру Сергею Подпалому

Причиной являются плохие показатели команды за последние матчи
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Руководство тульского "Арсенала" ищут замену главному тренеру Сергею Подпалому

Руководство тульского "Арсенала" ищут замену главному тренеру Сергею Подпалому

Фото: Алексей ФОКИН

Стало известно, что руководство ФК “Арсенал” ищет замену главному тренеру команды Сергею Подпалому. Такое решение было принято после очередного поражения “оружейников” во встрече с командой “Рубин”, матч с казанцами закончился счетом 3:1. Отметим, что до этого “Арсенал” проиграл и ЦСКА, окончив игру со счетом 5:1 в пользу противника.

Напомним, что после вчерашнего матча с “Рубином” губернатор региона высказал свои претензии в адрес тренерского штаба и директора “Арсенала”. Также, болельщики в последнее время тоже максимально недовольны результатами команды и даже начали подписывать петицию, требуя увольнения Подпалого, который пришел на должность главного тренера в июле этого года. Петиция собрала свыше 1000 подписей.

Отметим, что на данный момент после 13 встреч в рамках РПЛ “Арсенал” все также и находится на 12 строчке в турнирной таблице.

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