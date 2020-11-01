Коронавирус в Тульской области, последние новости на 1 ноября 2020: 123 заболевших и 79 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 1 ноября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 1 ноября 2020 года, в Тульской области коронавирусом заболели 123 человека. Это рекордное количество случаев заболевания с октября по ноябрь месяцы. Всего же, за время наблюдения коронавирус подтвердился у 12 489 жителей области.

Вместе с тем, за минувшие сутки инфекцию смогли победить 79 человек, а всего за время наблюдения - 10 827.

Отметим, что число заболеваний коронавирусом стремительно растет, а динамика заражений выше, чем весной этого года. Жителей региона призывают соблюдать меры предосторожности и соблюдать “масочный режим”, который будет действовать до 31 декабря.