Губернатор Тульской области высказал свое недовольство тренерскому составу и президенту "Арсенала" Фото: Алексей ФОКИН

Вчера, 31 октября, тульский «Арсенал» сыграл с казанским «Рубином». И в очередной раз потерпел поражение. Игра закончилась счетом 3:1 в пользу “Рубина”.

Как стало известно СМИ, из телеграм-канала Сергея Карпова, что после этого проигрыша губернатор Тульской области был крайне неудовлетворен результатами команды за последнее время и высказал это тренерскому составу “арсенальцев” и президенту «Арсенала».

Отметим, что в последние время “Арсенал” терпит серию неудач: два в матче с ЦСКА от потерпел поражение, окончив игру со счетом 5:1.