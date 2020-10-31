К 15 ноября в Туле откроется дорога к "Северной Мызе" Фото: Алексей ФОКИН

К 15 ноября в Туле планируют открыть долгожданную дорогу, ведущую к микрорайону «Северная Мыза». Она будет соединять Мызу и трассу М2 - «Крым».

Так, новая дорога будет примыкать к трассе «Тула-Белев», не соприкасаясь с «Новой Мызой». По длине автоподъезд составит почти 1 км. На дороге будет две полосы для движения с ширина проезжей части в 6 метров, а ширина обочин — 2 метра.

В микрорайоне, также, заработает пункт полиции и появятся дорожные камеры.