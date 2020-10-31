Коронавирус в Тульской области, последние новости на 31 октября 2020: 120 заболевших и 88 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 31 октября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 31 октября, в Тульской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 120 человек. Это рекордное количество случаев заболевания за октябрь месяц. Всего же, за время наблюдения «ковидом» заболели 12 366 жителей области.

Вместе с тем, продолжают и выздоравливать от COVID-19 . За минувшие сутки с болезнью смогли справится 88 человек, а всего, с момента наблюдения, - 10 748.

Продолжаются в регионе и смертельные исходы с подтвержденным коронавирусом. Так за минувшие сутки еще два пациента умерли, у них был диагностирован COVID-19. Всего в регионе от коронавируса скончалось 425 человек.