Группа «A`Studio» "Се Ля Ви", снятый в тульских Кондуках

фото: стоп-кадр из видео Фото: соцсети

В пятницу, 30 октября, группа «A`Studio» презентовала в интернете свой новый клип на песню «Се ля ви». Для Тульской области этот клип имеет свою прелесть, ведь съемки его проходили на территории Романцевких гор. Отметим, что съемки проходили в конце сентября, а уже сейчас клип радует поклонников группы.

фото: стоп-кадр из видео Фото: соцсети

Солистка группы Кети Топурия рассказала о премьере в своем Instagram аккаунте .

- Почему-то я захотела, чтобы этот клип был снят где-то в пустыне. Все надо мной начали смеяться, мол, где мы тебе сейчас в России найдем пустыню. Я говорю, ребята, мы в России, тут все есть», — рассказала в одном из интервью для СМИ вокалистка.

фото: стоп-кадр из видео Фото: соцсети

Группа искала локацию в виде пустыню и нашла ее здесь, в Тульской области в Кондуках.