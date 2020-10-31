Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Туляку, грозившему расстрелять всех на детской площадке, назначили 450 часов обязательных работ

Мужчина напился и вышел буянить на детскую площадку
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Туляку, грозившему расстрелять всех на детской площадке, назначили 450 часов обязательных работ

Туляку, грозившему расстрелять всех на детской площадке, назначили 450 часов обязательных работ

Фото: Алексей ФОКИН

Ленинский районный суд вынес приговор жителю Тулы, который обвиняется в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия, что является уголовно наказуемым деянием.

Установлено, что в сентябре этого года мужчина, находясь в Плеханово и в состоянии алкогольного опьянения, взял из дома электропневматический автомат и пришел на детскую площадку. Там он кричал матом и заявил, что расстреляет всех присутствующих на детской площадке, при этом угрожая им своим автоматом. Родители с детьми оперативно покинули площадку, а после вызвали на буяна полицейских. Однако, мужчина не дождался их и просто ушел домой.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил ему в наказание 450 часов обязательных работ, а также подписку о невыезде. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

КриминалИнтересное

Рекомендуемые