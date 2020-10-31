Туляку, грозившему расстрелять всех на детской площадке, назначили 450 часов обязательных работ Фото: Алексей ФОКИН

Ленинский районный суд вынес приговор жителю Тулы, который обвиняется в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия, что является уголовно наказуемым деянием.

Установлено, что в сентябре этого года мужчина, находясь в Плеханово и в состоянии алкогольного опьянения, взял из дома электропневматический автомат и пришел на детскую площадку. Там он кричал матом и заявил, что расстреляет всех присутствующих на детской площадке, при этом угрожая им своим автоматом. Родители с детьми оперативно покинули площадку, а после вызвали на буяна полицейских. Однако, мужчина не дождался их и просто ушел домой.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил ему в наказание 450 часов обязательных работ, а также подписку о невыезде. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.