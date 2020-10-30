В начале ноября в Тульской области развернут 448 коек для коронавирусных больных

В ноябре месяце в Тульской области развернут 448 коек для коронавирусных больных Фото: Алексей ФОКИН

Сейчас для оказания помощи коронавирусным больным в Тульской области развернуто 1160 коек. Свободными осталось лишь 109 штук, при всем при этом число заболевших в день уже перевалило за 110 человек.

В связи со значительным приростом заболевших в начале ноября для туляков будет развернуто дополнительно 448 коек для коронавирусных больных. Первые 204 штуки будут готовы к 1 ноября, и оставшиеся 244 откроются до 9 ноября.

Дополнительно в Тульской области откроются еще два инфекционных госпиталя. Один из них расположится на базе городской больницы №10 и второй - в палатно-боксированном корпусе Тульской детской областной клинической больницы.