У троих полузащитников тульского "Арсенала" обнаружили коронавирус Фото: Алексей ФОКИН

Перед 12-ым туром РПЛ в тульском «Арсенале» были выявлены игроки, которые неудачно прошли тест на коронавирус. Так, у трех игроков команды тест показал сомнительный результат, в итоге их изолировали от других игроков.

В зоне риска оказались три полузащитника полузащитника: Владислав Пантелеев, Юрий Ковалёв и Валерий Громыко. Они находятся под постоянным наблюдением врачей и на амбулаторном лечении.

Однако 13-ый тур чемпионата все же состоится. Все игроки «Арсенала» сдали дополнительные тесты на «ковид» и прошли их успешно. Матч состоится в субботу, 31 октября, в Казани .

В 14:00 тульский «Арсенал» встретится с казанским «Рубином».