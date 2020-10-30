В Тульской области снова увеличатся взносы на капремонт Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области снова увеличатся взносы на капитальный ремонт. Индексация коснется взносов на 2021 год. Такое решение принято после анализа изменения стоимости выполнения работ, а именно категории домов, цен на строительные материалы, стоимости выполнения работ.

Так, согласно изменениям с 1 января 2021 размер взноса за 1 кв. м жилья составит:

для 1-2-этажных домов — 9,40 руб.;

для 3-5-этажных домов— 9,45 руб.;

для домов выше 5 этажей — 9,55 руб.;

для домов, относящихся к объектам культурного наследия, — 9,30 руб.

Ежемесячный платеж за капремонт для стандартной 2-комнатной квартиры в зависимости от категории МКД будет проиндексирован от 13,5 до 73 рублей.

Однако жители региона, относящиеся к льготной категории, могут получить ежемесячную денежную компенсацию взноса на капремонт общего имущества в МКД.

К этой категории относятся:

- инвалиды и участники ВОВ;

- инвалиды 1-й и 2-й групп;

- реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;

- ветераны труда;

- ветераны боевых действий;

- чернобыльцы.