В Тульской области завершили расследование о смерти мужчины, привязанного к дереву в Богородицке Фото: Алексей ФОКИН

Богородицкие следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве местного 32-летнего жителя, тело которого нашли привязанного пищевой пленкой к дереву. Шокирующий случай произошел 8 июля этого года. В этот день в лесу, который находится недалеко от Богородицка, очевидцы обнаружили труп мужчины.

В ходе расследования было установлено, что 1 июля пострадавшего обманом выманили из дома его знакомые. Он сел в их автомобиль, после чего мужчину отвезли в лес и на фоне личной неприязни примотали к дереву веревкой и пищевой пленкой, после чего скрылись с места происшествия. Потерпевший так и скончался, оставаясь привязанным к дереву. Позже выяснилось, что смерть наступила от от компрессионной асфиксии из-за сдавливания груди и живота.

На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.