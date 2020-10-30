Футболиста тульского "Арсенала" Александра Ломовицкого дисквалифицировали на два матча

фото: arsenaltula.ru Фото: материалы пресс-служб

Одного из футболистов тульского «Арсенала» наказали за нецензурную лексику вов время матча 12-тура РПЛ. Так, бранящимся игроком оказался Александр Ломовицкий.

Напомним, что 26 октября тульский «Арсенал» встретился на московском поле с командой ЦСКА. ВО время матча Ломовицкий нецензурно высказался в адрес находящихся на стадионе людей.

За такое некультурное поведение контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал футболиста на 50 000 рублей, а также условно дисквалифицировал на два матча. Испытательный срок для Ломовицкого продлится до конца сезона.