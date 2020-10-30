С начала года на туляков за парковку на газонах составили почти 800 протоколов Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

С автомобилистами, паркующимися в неположенных места, продолжают бороться. В Туле действует запрет на размещение транспортных средств на озелененных территориях и детских площадках.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Причем в первом случае под понятие попадают не только благоустроенные газоны, но и участки с нарушенным травяным покровом. Нарушителей выявляют в ходе рейдов сотрудники УАТН. За парковку на газонах грозит штраф в 2 тысячи рублей.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

С начала года на нарушителей составили 799 протоколов. Сумма штрафов составила 1 250 000 рублей.