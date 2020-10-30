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Тульские судебные приставы взыскали свыше трех миллиардов рублей за 2020 год

46 млн рублей взыскали за невыплаченные алименты
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тульские судебные приставы взыскали свыше трех миллиардов рублей за 2020 год

Тульские судебные приставы взыскали свыше трех миллиардов рублей за 2020 год

Фото: Алексей ФОКИН

Судебные приставы поделились итогами своей работы за 2020 год. Такой отчет по своей деятельности связан с Днем судебного пристава и 155-ой годовщиной образования института судебных приставов в России.

Так за 2020 год Управление завершило свыше 195 000 исполнительных производств, что на 10 500 больше, чем в аналогичный период прошлого года. Общая сумма взысканий составила 3,2 млрд. рублей, из которых 2 млрд. рублей было распределено в бюджеты всех уровней, а это больше на 8 % в сравнении с прошлым годом.

Особое внимание в работе уделяется, как и прежде, принудительному взысканию алиментов, которых в этом году взыскали на сумму более 46 млн. рублей. На сегодняшний день за неуплату алиментов административные протокол получил 481 должник, а 271 гражданин привлечен к уголовной ответственности.

Также, важным аспектом деятельности судебных приставов стало взыскание задолженности по заработной плате. Так с начала 2020 года фактически взыскано и перечислено свыше 28 млн. рублей тем работникам, которым удерживали их заслуженную зарплату.

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