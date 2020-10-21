Надежда Крючкова: Условия для качественной работы есть

Участковый врач-терапевт Надежда Крючкова работает в поликлиническом отделении ГУЗ «Ясногорская районная больница» с 2017 года.

В Тульской области этот вопрос решается непрерывно: при поддержке Губернатора Алексея Дюмина разработана и успешно реализуется программа привлечения врачей и фельдшеров из других регионов. Не забывают при этом и о специалистах из Тульской области.

…Участковый врач-терапевт Надежда Крючкова работает в поликлиническом отделении ГУЗ «Ясногорская районная больница» с 2017 года. За это время молодой специалист сумела зарекомендовать себя: коллеги и пациенты отмечают Надежду Игоревну как грамотного, добросовестного и ответственного врача. Недавно доктор Крючкова была назначена и. о. заведующего поликлиническим отделением Ясногорской районной больницы.

- Надежда Игоревна, как начинался ваш путь в медицину?

- Я родилась в с. Денисово Ясногорского района, в семье никто не был связан с этой профессией. Желание стать врачом появилось в старших классах: поняла, что хочу посвятить себя лечению людей. Поступить на медицинский факультет ТулГУ было непросто, готовилась основательно: посещала подготовительные курсы, помогло и целевое направление от Ясногорской районной больницы… В 2010 году я стала студенткой по специальности «Лечебное дело».

- Чем обусловлен такой выбор на медицинском факультете?

- Лечебное дело подразумевает множество профессий, это дает возможность дальнейшего выбора специальности. На первом курсе сложно определиться, чем именно ты хочешь заниматься, все проходят общую врачебную подготовку. А под конец учебы выбрать одну из узких специальностей проще. Сначала я склонялась к хирургии или травматологии, в итоге выбор пал на терапию. О принятом решении не жалею. После окончания обучения был год интернатуры, а затем - рабочий старт в Ясногорской районной больнице.

- Тяжело было делать первые самостоятельные шаги в профессии?

- Непросто. Разница между учебной практикой и полноценной работой большая, выпускник вуза остро ощущает необходимость профессиональной адаптации. Неоценимую поддержку мне оказали старшие коллеги, особенно мой наставник - терапевт Людмила Петровна Старостина: я сидела с ней на приеме больных, она мне подсказывала в спорных вопросах.

- Надежда Игоревна, сколько подопечных пациентов на вашем участке?

- Около 2 000 человек. Пациенты разных возрастов, приходится сталкиваться с самыми разными диагнозами: хронические заболевания, инсульты, инфаркты, ОРЗ, с недавнего времени - коронавирус…

- Не было страшно перед лицом новой угрозы?

- Ни сомнений, ни страха не было! Этим чувствам в медицине не место. Когда COVID-19 появился, встал вопрос, кто будет ездить забирать мазки и осматривать таких пациентов. Я вызвалась добровольцем. Сейчас эта работа упорядочена - мы не только совершаем объезд заболевших, но и постоянно находимся на связи с ними: в мессенджерах отвечаем на их вопросы, даем рекомендации. Люди чувствуют, что они не брошены!

- Находите время для повышения профессионального уровня?

- Да, конечно! Врач – профессия, которая постоянно требует обучения и саморазвития. Нельзя стоять на месте: появляются новые методики, их нужно быстро осваивать. С каждым годом требования к подготовке медиков возрастают, ведь в наших руках самое ценное – человеческая жизнь.

- Что пожелаете тем, кто только планирует посвятить себя профессии врача?

- Быть доктором – огромная нагрузка и ответственность. Нужно много трудиться над собой, развивать усидчивость, память, коммуникабельность. Доктор должен уметь помочь и словом: общаться с пациентом с душой и чуткостью. Если вы чувствуете, что способны на это – смело делайте шаг вперед!

Дополнительный стимул в выборе профессии – нормальные условия работы. В нашем регионе этому уделяется особое внимание. Медицинские учреждения обеспечены необходимыми препаратами и оборудованием, есть варианты поддержки молодых специалистов – от предоставления жилья до выплат по госпрограмме «Земский доктор». Кстати, я тоже получила такое единовременное пособие.

Обновляются районные поликлиники, пример – наше медицинское учреждение, которое сегодня переживает второе рождение.

- Здание вашей поликлиники немолодое….

- Да, построено 60 лет назад, капремонта никогда не было. В 2018 году ясногорцы обратились к Губернатору с просьбой привести здание в порядок. Теперь здесь полное преображение: заменены коммуникации, окна и двери, для пациентов появились комфортные зоны ожидания, отремонтированы кабинеты врачей, обустроен пандус для маломобильных пациентов, обновлено оборудование…

Делается все, чтобы создать врачам нормальные условия для работы, а пациенты смогли получить квалифицированную медицинскую помощь. При таком подходе заниматься любимым делом вдвойне приятно, на сегодня свое профессиональное будущее я связываю именно с Тульской областью!