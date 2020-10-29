Четыре тульских блогера пройдут испытания на АнтиХэллоуине Фото: материалы пресс-служб

В пятницу, 30 октября, в Туле начинают отмечать зарубежный, но ставший популярным, праздник Хэллоуин. Тульский экзотариум устроил по этому свое мероприятие под названием АнтиХэллоуин.

В мероприятии примут участие тульские блогеры, которые бросят вызов тропическому лесу. Их будут ждать непростые испытания. Такое приключение пройдет в режиме онлайн. Поэтому каждый желающий сможет дистанционно поприсутствовать во время проведения интерактива и проследить за блогерами. Смотрите прямую трансляцию в группе Экзотариума во Вконтакте. Начало трансляции в 19.30

Четыре тульских блогера пройдут испытания на АнтиХэллоуине Фото: материалы пресс-служб

А также в субботу, 31 октября всех, кто интересуется магией и хочет разобраться в истинных причинах суеверий, познакомится с необычными способностями животных, проверит действенность заклинаний эмпирическим путём. Помимо этого туляко ждут тематические интерактивы и на костюмированную экскурсия.

Четыре тульских блогера пройдут испытания на АнтиХэллоуине Фото: материалы пресс-служб

Октябрьская, 26: Интерактив 31.10.2020 в 12:00 и в 16:00;

ЦПКиО: костюмированная экскурсия 31.10.2020 в 12:00, 15:00 и в 18:00.