Компания ООО «Авгол»: Сейчас важно быть вместе

Договор о передаче медицинских масок подписали глава администрации МО Узловский район Николай Терехов и генеральный директор ООО "Авгол" Эдуард Насонов. Фото: материалы пресс-служб

- Сегодня мы передаем Узловскому району 145 тысяч одноразовых медицинских масок, - говорит генеральный директор ООО «Авгол» Эдуард Насонов. - Данное мероприятие – достойный пример того, как бизнес и власть могут сотрудничать и приносить реальную пользу людям в такое непростое для всех время. Именно сплоченность и взаимная поддержка сейчас важны как никогда.

- По инициативе руководителя компании «Авгол» Эдуарда Насонова произошло важное событие социального характера, подписан договор и акт передачи нашему району средств индивидуальной защиты. Данный масочный потенциал будет направлен в медицинские, образовательные и культурные учреждения города и района. Также мы планируем распространить маски по предприятиям сферы услуг и общественного транспорта. Нам необходимо максимально обеспечить средствами индивидуальной защиты население района, - подчеркнул глава администрации МО Узловский район Николай Терехов.

145 000 индивидуальных средств защиты получил Узловский район от компании "Авгол". Фото: материалы пресс-служб

Ответственный бизнес

«Авгол» работает в Узловой с 2008 года, входит в число тех социально ответственных предприятий, которые успевают не только выполнять основные заказы, но и находят дополнительные возможности, чтобы помочь региону победить эпидемию. Важность такой работы не раз подчеркивал Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Авгол» специализируется на производстве нетканого материала спанбонд, необходимого для изготовления средств индивидуальной защиты. Компания поставляет продукцию предприятиям легкой промышленности для производства масок, халатов, перчаток и других гигиенических средств. География поставок готовой продукции из спанбонда, произведенного в Узловой, охватывает территорию России и ряда европейских стран.

- Эдуард, «Авгол» всегда работает в четкой связке с регионом…

- Да, но сейчас значение нашей миссии для региона возросло. Главная задача на данный момент - обеспечить максимальные объемы сырья именно для производства средств индивидуальной защиты. Ответственность велика: от нашей четкой работы зависит безопасность и здоровье людей.

Весной, в первые дни распространения коронавируса на территории Тульской области, ООО «Авгол» безвозмездно поставил региональному отделению Минпромторга 100 тысяч масок для медработников.

ООО "Авгол" входит в число лидеров легкой промышленности Тульского региона. Фото: материалы пресс-служб

Наша совместная работа с правительством Тульской области всегда была продуктивной. Благодаря такому взаимодействию в апреле 2020 года нам удалось поставить на тульские швейные предприятия 35 тонн нетканого полотна. В мае на нужды региона направлено еще 30 тонн продукции.

Своевременная помощь людям - часть миссии компании. Ежегодно мы жертвуем на благотворительность порядка 1 млн. рублей, поддерживаем идеи руководства Узловского района по благоустройству. Одним словом, работаем в тесной кооперации с администрацией нашего муниципального образования.

Хочу отдельно поблагодарить наш коллектив, это удивительные люди, готовые с полной отдачей и от всей души трудиться на благо людей!