Когда футболисты тульского "Арсенала" Евгений Луценко и Кирилл Комбаров вернутся на поле? Фото: Алексей ФОКИН

Главврач тульского «Арсенала» поведал болельщикам о состоянии двух игроках команды: Кирилле Комбаровом и Евгении Луценко. Также были озвучены предварительные сроки возврата футболистов на поле.

На данный момент Комбаров находится после артроскопической операции на поврежденном мениске. Лечение спортсмена проходило в Германии. Период восстановления после хирургического вмешательства до нормального состояния займет не менее трёх месяцев.

Евгений Луценко снова восстанавливается после повреждения мышцы задней поверхности бедра. Сейчас футболист работает по индивидуальной программе. На поле же Луценко сможет выйти только в конце ноября.

Напомним, что следующий матч тульского «Арсенала» пройдет с командой казанского «Рубина». Игра состоится 31 октября в 14:00.