Туляки пожаловались на незаконные свалки в поселке Барсуки

фото: Подслушано в Туле Фото: соцсети

Жители Тулы ищут злостных организаторов незаконной свалки в поселки Барсуки. Как стало известно из социальных сетей, в районе поселка в лесополосе в 100 метрах от реки Упы появилась свалка. Автор поста ласково назвал зачинщиками свалки редисками.

фото: Подслушано в Туле Фото: соцсети

фото: Подслушано в Туле Фото: соцсети

При этом, местный житель хочет найти этих «редисок», чтобы те исправили свою свалку. При этом, это не единственное место в Барсуках, где локализовалась незаконная свалка. Другой туляк поделился своим фото, указав, что такая же свалка находится и около дороги.

фото: Подслушано в Туле Фото: соцсети

фото: Подслушано в Туле Фото: соцсети

Остальные подписчики сообщества поддержали инициативу законно наказать «редисок», написав обращение в администрацию города для дальнейшего разбирательства.