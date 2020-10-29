Коронавирус в Тульской области, последние новости на 29 октября 2020: 109 человек заболели и 71 выздоровели

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 29 октября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

На сегодняшний день, 29 октября, в Тульской области зафиксировано 109 новых случаев заболевания коронавирусом. Такие данные были предоставлены региональным оперштабом в общероссийскую статистику. Отметим, что это рекордное число заболевших «ковидом» в октябре месяце. В общем же количестве, коронавирусом в Тульской области заболели 12 131 человек.

Вместе с тем, за прошедшие сутки их медучреждений был выписан 71 человек. Все выписанные пациенты смогли победить инфекцию. Всего от коронавируса в Тульской области смогли вылечиться 10 578 человек.

Также за минувшие сутки были даны и сведения о трех умерших, у которых был подтвержден COVID-19. Всего же число пациентов, скончавшихся от коронавируса в регионе, составляет 421 человек.