Туляки могут бесплатно получить новую проездную карту Фото: Алексей ФОКИН

С 29 октября по 5 ноября жители Тулы могут получить бесплатно получить новую транспортную карту "Тройка". Выдавать ее будут в центрах обслуживания населения АО «ОЕИРЦ». Отметим, что новая проездная карта начнет действовать со 2 ноября 2020 года.

Карта позволит экономить на проезде в общественном муниципальном транспорте города. Помимо этого, к системе оплаты проезда картой планируют подключить и коммерческий транспорт. Стоимость проезда будет составлять 15 рублей вместо привычных 20. Также, можно сразу же оплатить месячный абонемент на проезды в общественном городском транспорте в размере 1500 рублей.

Кроме этого, на карту можно будет записать билет на пригородные электрички, а также до Москвы. Еще одной изюминкой карты станет то, что ею можно будет оплачивать проезд и в столице нашей страны. Отметим, что пригородные поездки на ж/д транспорте будут рачитывать скидку по следующей схеме: - 2,30 руб. за 1 км. пути.