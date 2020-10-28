Дмитрий Миляев: Станция обезжелезивания обеспечит жителей Большой Тулы качественной водой

Строительство станций обезжелезивания позволит обеспечить жителей населенных пунктов Большой Тулы качественной водой. Фото: материалы пресс-служб

В с. Алешня станция обезжелезивания возводится в рамках реализации национального проекта «Экология». В августе этого года был заключен контракт с ООО «Энерготеплострой XXI век» на сумму более 90 млн рублей.

Проектом предусмотрено строительство сетей водоснабжения диаметрами 315, 225, 110, 63 мм общей протяженностью около 5 км, станции обезжелезивания и устройство скважины.

Фото: материалы пресс-служб

В настоящее время ведутся работы по устройству фундаментов стации обезжелезивания и резервуаров чистой воды, готовится прокладка магистральной сети водоснабжения, ведется подготовка к поставке технологического оборудования станции водоподготовки и резервуаров чистой воды, подготовка к устройству примыкания к автомобильной дороге Алешня-Натальинка.

Планируемый срок окончания строительства – июнь 2021 года.

Для решения вопросов, направленных на бесперебойное обеспечение жителей п. Плеханово коммунальной услугой по водоснабжению нормативного качества, за счет средств бюджета города Тулы возводится станция обезжелезивания.

Проект предназначен для доведения воды в указанном населенном пункте до нормативных показателей согласно СанПиН.

Предусмотрено строительство станции водоподготовки производительностью 2300 кубических метров в сутки, блока резервуаров чистой воды, внутриплощадочных сетей на территории станции, и подключение станции к существующей централизованной сети водоснабжения п. Плеханово.

Заключен контракт с ООО «АКВАФОР ТРЕЙДИНГ» на выполнение строительно-монтажных работ на сумму около 98 млн рублей.

В настоящее время осуществлен демонтаж существующего, недействующего здания станции обезжелезивания. Завершены работы по устройству фундаментов здания станции и резервуаров чистой воды. Завершается поставка оборудования и монтаж резервуаров чистой воды. Ведутся работы по монтажу здания станции водоподготовки, идет подготовка к выполнению работ по прокладке наружных инженерных коммуникаций водоснабжения, канализации, электроснабжения и выполнению работ по благоустройству территории станции водоподготовки.

Фото: материалы пресс-служб

В рамках договора технологического присоединения, электросетевой организацией смонтирована трансформаторная подстанция для осуществления электропитания по постоянной схеме.

Строительно-монтажные работы планируют завершить до конца 2020 года. Пуск в эксплуатацию новой станции обезжелезивания в п. Плеханово намечен на 1 квартал 2021 года.

- Строительство станций обезжелезивания вопрос важный, таким образом мы решаем проблему качественного водоснабжения жителей. Средства на эти цели выделяются серьезные, в том числе из бюджета города. Вопрос назрел давно, и мы его поэтапно решаем, - отметил глава городской администрации Дмитрий Миляев.