Коронавирус в Тульской области, последние новости на 28 октября 2020: 107 человек заболели и 65 выздоровели Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 28 октября, в Тульской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 107 человек. Напомним, что на вчерашний день число заболевших было равно 105 случаям. Всего же, с марта месяца «ковидом» заболели 12 022 жителей области.

Вместе с тем, продолжают от COVID-19 и выздоравливать. За минувшие сутки с болезнью смогли справится 65 человек, а всего, с момента наблюдения, - 10 507.

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 28 октября 2020: 107 человек заболели и 65 выздоровели

Продолжаются в регионе и смертельные исходы с подтвержденным коронавирусом. Так за минувшие сутки пришли данные еще о двух умерших с пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего в регионе от коронавируса скончалось 418 человек.