Следственных комитет наградит туляков, поймавших насильника с Косой Горы Фото: Алексей ФОКИН

В Туле сотрудники следственного комитета расследуют уголовное дело в отношении насильника с Косой Горы. Мужчина подозревается в совершении двух эпизодов насильственного сексуального характера, при этом с угрозой убийства.

Так, днем 20 октября ранее судимый злоумышленник, находясь в квартире в поселке Косая Гора, изнасиловал сразу двух женщин. После этого мужчина скрылся с места происшествия и в течение нескольких дней находился в розыске. Однако, молодые люди, проживающие в том же поселке, 25 октября заметили лицо, похожее на разыскиваемого насильника и помогли полицейским его задержать.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, свою вину он отрицать не стал. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. А молодых людей, руководитель следственного комитета по региону наградит за их помощь в поимке преступника.

Напомним, что ранее 19 и 20-летнего парней решил наградить еще и начальник УМВД по Тульской области.