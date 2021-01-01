Сегодня, 1 января 2021 года, губернатор Тульской области поздравил жителей региона с наступившим Новым годом.В своем обращении Алексей Дюмин отметил, что ушедший 2020 год стал для всех настоящим испытанием стойкости, умения сопереживать, поддерживать и быть рядом в трудную минуту.«В эти дни мы говорим спасибо нашим медработникам, социальным партнёрам и волонтёрам. Всем, кто в это непростое время откликнулся, проявил неравнодушие и понимание.Пусть новый год принесёт в ваши дома радость и согласие. Пусть будут здоровы ваши дети, родные и близкие», - подчеркнул губернатор, пожелав также каждой семье счастья и благополучия.