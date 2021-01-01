Уважаемые туляки!От имени депутатов Тульской городской Думы и администрации города Тулы от всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!Дни, часы, минуты до начала самых долгожданных и любимых праздников всегда наполнены особым волнением. Это время приятных хлопот, добрых встреч и радостных надежд. Снова и снова мы восстанавливаем в памяти события уходящего года, стараемся успеть завершить все, что наметили.2020 год был непростым. Трудности сплотили нас, заставили открыть дополнительные резервы сил и возможностей. Несмотря ни на что, Тула продолжает развиваться и находить потенциал для дальнейшего роста. Строятся жилые дома, детские сады, школы, спортивные объекты, ремонтируются дороги, благоустраиваются дворовые территории, реализуются перспективные и интересные проекты. Важно, что успехи нашего города – это, прежде всего, достижения его жителей, ежедневный кропотливый труд туляков.Пусть для каждого предстоящий год станет годом новых свершений, созидательной и плодотворной работы, временем успеха во всех начинаниях на благо города-героя Тулы и Тульского края!Желаем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра вашим семьям!Ольга Слюсарева, Глава муниципального образования город Тула,Дмитрий Миляев, глава администрации города Тулы.