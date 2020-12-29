По ситуации на 29 декабря, статистика зафиксировала 208 новых случаев заражения ковидом. В это число вошли жители Тулы и других регионов. За весь период вирус подтвердился у 22 427 человек.Однако обновилась и статистика по выздоровлениям: 190 человек за сутки пошли на поправку. Всего за пандемию вылечились 19 683 человека.Вместе с тем, каждый день статистика фиксирует новые летальные исходы. Так, к 29 декабря зафиксировали 10 смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии скончались 727 человек.