Владимир Жириновский назвал губернатора Тульской области возможным преемником Путина. Об этом он заявил в ходе одной из вечерних передач на государственном канале.В числе таких вероятных кандидатов вместе с Алексеем Дюминым Жириновский упомянул также премьера Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, бывшего премьера Дмитрия Медведева, спикера Госдумы Вячеслава Володина и главу Совета Федерации Валентину Матвиенко.Сам же Владимир Путин конкретного ответа на вопрос о преемнике не дает, отвечая уклончиво. По словам Президента РФ, это должны решать россияне.