Ранее сообщалось, что в Туле на пересечении улиц Кауля и Буденого насмерть сбили пожилую женщину. К сожалению, это не первый такой случай в городе, когда погибают люди из-за отсутствия пешеходного перехода возле магазинов, поликлиник и в других подобных местах.Городские активисты проанализировали данную ситуацию. По их мнению, трагедия, возможно, не случилась бы, если бы в данном месте администрация города установила:1) освещенный пешеходный переход;2) островок безопасности и пешеходный треугольник;3) скоростное ограничение до 50 км/ч;4) искусственную неровность или приподнятый пешеходный переход.Однако, на запрос активистов городские власти ответили, что данное место не считается так называемой точкой притяжения людей, несмотря на наличие в данном конкретном месте сетевого супермаркета, стоматологии и строительного магазина. Будет ли принято какое-то решение после последней смертельной аварии — пока неизвестно.