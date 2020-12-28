По данным регионального оперативного штаба Тульской области за прошедшую неделю с 21 по 27 декабря COVID-19 заболел 1451 человек. Среди заболевших — жители разных городов и районов региона. Их своевременно изолировали в стационарах или на дому. Всего с начала распространения вируса в области им заболели 22 219 человек.Также 1322 жителя Тульского региона выздоровели от коронавируса за минувшую неделю. С начала весны удалось справиться с болезнью 19 493 пациентам.К сожалению, 73 человека за неделю скончались. Это жители от 42 до 94 лет. Почти у всех них наблюдались дополнительные хронические заболевания в историях болезни. Таким образом, общее количеств жителей Тульской области, умерших с COVID-19, достигло 717 человек.