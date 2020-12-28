Накануне Нового года в Тульской области активизировались интернет-мошенники. Снова тулякам стали поступать звонки от якобы сотрудников банков с ложными сообщениями. В частности, они убеждают жертву, что поступила заявка на смену номера мобильного телефона, к которому привязана карта.Также появились случаи мошенничества несколько иной вариации. Гражданам предлагают приехать снять наличные, но перед этим просят сообщить код подтверждения, якобы для того, чтобы деньги подготовить к выдаче.УМВД России по Тульской области напоминает жителям региона, что настоящим сотрудникам кредитных организаций ни для каких операций не требуются защитные коды карт и коды доступа из смс. Будьте внимательны при переводе денежных средств, особенно на неизвестные телефонные номера или расчетные счета, а также банковские карты. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты и не оставляете предоплату за товар.