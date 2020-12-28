За последние выходные 2020 года, 26 и 27 декабря, 414 человек в Тульской области заболели коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных на данный момент составляет 22 010 жителей региона.Выздоровели от COVID-19 380 пациентов — у них повторные тесты показали отрицательный результат. Таким образом, всего с весны 2020 года коронавирусом в той или иной степени переболели 19 313 человек по всей Тульской области.15 пациентов с хроническими заболеваниями и ослабленным организмом, к сожалению, скончались. У них болезнь протекала в тяжелой форме. Всего же новый коронавирус не смогли перенести 707 туляков.