Тульские следователи завершили расследование уголовного дела по статье \\"Мошенничество в особо крупном размере\\". В настоящее время обвиняемым предъявлены соответствующие обвинения.По предварительной версии следствия, в сентябре 2019 года адвокаты Г. и М. и генеральный директор крупного предприятия К. получили от жителя Москвы Г. обманом 1 миллион рублей для того, чтобы дать взятку следователю УФСБ России по Тульской области.Указанные лица уверили Г., что это требуется для того, чтобы его отца, обвиняемого по уголовному делу, не заключали под стражу, хотя такое изолирование от общества, а не домашний арест не могло быть применено в данном конкретном случае. Никакой взятки для смягчения меры пресечения обвиняемые не передавали, и, соответственно, следователь регионального УФСБ ее не брал.Полученные обманом деньги мошенники разделили поровну между собой. В настоящее время они находятся под домашним арестом. В своем деянии обвиняемые признались.