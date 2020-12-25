В одном из городов Тульской области в сквере упала новогодняя елка. Об этом факте сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.Елка упала ночью в сквере Залесного микрорайона Новомосковска.- Нового года не будет, это знак свыше, - прокомментировал падение один из подписчиков группы.В целом, по мнению жителей, елка могла упасть из-за ветра. Попадаются и более забавные версии в комментариях:Как сообщает администрация города, утром елку поставили на место и укрепили. Теперь никакой опасности для жителей города нет.